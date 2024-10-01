Диетолог призвала отказаться от некоторых продуктов при приеме лекарств

Диетолог Блейк: зеленые листовые овощи не стоит совмещать с антикоагулянтами

Употребление зеленых листовых овощей не стоит совмещать с приемом антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь и препятствующих тромбообразованию, рассказала диетолог Джоан Салдж Блейк. Американская специалистка призвала не употреблять некоторые лекарства с этими продуктами в беседе с LiveScience.

По словам Блейк, все виды капусты, руккола, шпинат, щавель, брокколи, мангольд могут влиять на действие антикоагулянтов. Она объяснила, что такие продукты содержат много витамина К, способствующего свертыванию крови, и могут нейтрализовать действие препарата.

Тем, кто принимает антикоагулянты и не хочет отказываться от зеленых листовых овощей, Блейк рекомендовала проконсультироваться с терапевтом и диетологом, которые смогут рекомендовать безопасную дозу этих продуктов.

Ранее терапевт и диетолог Галина Волкова рассказала, какие полезные овощи и фрукты стоит включить в рацион осенью. Врач посоветовала есть больше кабачков, тыкв, а также моркови, капусты и помидоров, так как они содержат много различных микроэлементов и клетчатки.

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