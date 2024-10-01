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08:29, 1 октября 2024Забота о себе

Диетолог призвала отказаться от некоторых продуктов при приеме лекарств

Диетолог Блейк: зеленые листовые овощи не стоит совмещать с антикоагулянтами

Фото: Anna Evans / Unsplash

Употребление зеленых листовых овощей не стоит совмещать с приемом антикоагулянтов — препаратов, разжижающих кровь и препятствующих тромбообразованию, рассказала диетолог Джоан Салдж Блейк. Американская специалистка призвала не употреблять некоторые лекарства с этими продуктами в беседе с LiveScience.

По словам Блейк, все виды капусты, руккола, шпинат, щавель, брокколи, мангольд могут влиять на действие антикоагулянтов. Она объяснила, что такие продукты содержат много витамина К, способствующего свертыванию крови, и могут нейтрализовать действие препарата.

Тем, кто принимает антикоагулянты и не хочет отказываться от зеленых листовых овощей, Блейк рекомендовала проконсультироваться с терапевтом и диетологом, которые смогут рекомендовать безопасную дозу этих продуктов.

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      Александра Лисица
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