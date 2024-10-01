Двум фигурантам дела о бронежилетах добавили статью о даче взятки

Двум фигурантам дела о бронежилетах для Минобороны добавили статью о даче взятки

Двум фигурантам, обвиняемым в мошенничестве по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии России, добавили статью о даче взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

Гендиректору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору компании Виктории Антоновой, кроме статьи о крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), вменили статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). При этом еще один фигурант дела — Михаил Кальченко — обвиняется только в мошенничестве.

Согласно версии следствия, работники «Пикета» похитили денежные средства, выделенные Минобороны России для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Однако сотрудники поставили не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям.

Ранее по делу о мошенничестве в крупном размере арестовали гендиректора Есипова, Антонову и Кальченко. Позже в деле появились четыре новых фигуранта.