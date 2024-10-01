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23:15, 1 октября 2024Мир

ЕС осудил атаку Ирана на Израиль

Боррель: ЕС решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль, огонь на Ближнем Востоке должен немедленно прекратиться. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС самым решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль. Опасный цикл атак и ответных действий рискует выйти из-под контроля», — написал он.

Председатель Евросовета Шарль Мишель также осудил иранские удары по Израилю. В своем посте в соцсети Х он назвал это «угрозой региональной безопасности», рискующей обернуться войной на Ближнем Востоке, которая «не отвечает ничьим интересам».

Ранее ракетную атаку Ирана на Израиль осудил МИД Швейцарии. «Швейцария решительно осуждает это нападение Ирана, которое еще больше увеличивает риск серьезной эскалации в регионе», — заявили в ведомстве.

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      Артём Верейкин
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