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13:41, 1 октября 2024Россия

В России высказались об изменениях при новом генсеке НАТО

Депутат Чепа призвал не рассчитывать на перемены при новом генсеке НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» призвал не рассчитывать на перемены в политике НАТО при смене генерального секретаря Североатлантического блока.

«Ни на какие перемены рассчитывать не надо. Политика НАТО продолжится в том же ключе, в каком была. Для интересов мира в Европе ничего не изменится», — высказался депутат.

Во вторник, 1 октября, в должность вступил новый генсек НАТО, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он сменил на посту Йенса Столтенберга, который возглавлял блок на протяжении десяти лет. Рютте назвал своими приоритетами на посту повышение расходов стран-членов блока на оборону и Украину. Кроме того, он заявил о том, что страна должна получить место в альянсе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что новый генсек НАТО Рютте хорошо известен в Кремле. По его словам, у российского руководства в годы пребывания Рютте на посту премьер-министра Нидерландов «были надежды на выстраивание добрых прагматичных отношений», но впоследствии страна заняла «достаточно непримиримую» позицию по отношению к Москве.

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