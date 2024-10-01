Полномочия Столтенберга в качестве генсека НАТО истекли спустя 10 лет на посту

Полномочия Йенса Столтенберга в качестве генсека НАТО истекли, сообщает ТАСС. Он занимал пост с 2014 года.
Его преемником станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он вступит в должность 1 октября. В этот же день состоится официальная церемония передачи полномочий.
По данным Politico, Столтенберг после отставки станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, его назначение ожидается в феврале 2025 года.
Ранее уходящий генсек заявил, что конфликт на Украине и вывод войск из Афганистана является для него провалом на посту генсека. В качестве главного достижения он назвал «усиление коллективной обороны НАТО». «Мир стал намного опаснее за 10 лет, но НАТО стала намного сильнее», — заключил Столтенберг.