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05:32, 2 октября 2024Путешествия

Голландец проехал на телеге по российскому селу и поделился впечатлениями

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Живущий в России тревел-блогер из Голландии проехал по российскому селу в Республике Коми на телеге, запряженной конем. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации написал, что посетил село Керчомъя недалеко от Сыктывкара. Там его и других туристов встретил извозчик на телеге.

«Какое начало, сразу в прошлое! И что хорошо, на таком транспорте ты потихоньку едешь по селу и можешь смотреть вокруг и восхищаться старинными деревянными домами», — рассказал блогер.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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      Марк Успенский
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