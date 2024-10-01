Голландец проехал на телеге по российскому селу и поделился впечатлениями

Живущий в России тревел-блогер из Голландии проехал по российскому селу в Республике Коми на телеге, запряженной конем. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации написал, что посетил село Керчомъя недалеко от Сыктывкара. Там его и других туристов встретил извозчик на телеге.

«Какое начало, сразу в прошлое! И что хорошо, на таком транспорте ты потихоньку едешь по селу и можешь смотреть вокруг и восхищаться старинными деревянными домами», — рассказал блогер.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».