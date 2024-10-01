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23:38, 1 октября 2024Мир

Израиль уведомит лидеров стран о «суровом ответе» на атаку Ирана

Журналист Равид: Израиль сообщит главам стран о «суровом ответе» на атаку Ирана
Исраэль Кац

Исраэль Кац. Фото: Florion Goga / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил послам уведомить лидеров стран о подготовке «сурового ответа» на атаку Ирана. Об этом рассказал журналист Барак Равид со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в израильском внешнеполитическом ведомстве.

По его словам, глав государств предупредят, что «Израиль даст суровый ответ на атаку Ирана и защитит своих граждан».

Ранее начальник Генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви заявил, что Израиль продемонстрирует «удивительные наступательные возможности» в ходе ответа Ирану на атаку.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. По территории страны выпустили несколько сотен баллистических ракет. МИД Ирана сообщил, что целью ударов были исключительно военные объекты.

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      Марина Совина
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