Израиль высказался о второй волне атак со стороны Ирана

ЦАХАЛ: Израиль не ожидает второй волны атак со стороны Ирана

Израиль не ожидает второй волны атак со стороны Ирана. Об этом стало известно из заявления, опубликованного в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После оценки ситуации было принято решение разрешить покидать охраняемые места во всех районах страны. Мы просим общественность продолжать следовать рекомендациям Командования тыла», — говорится в сообщении.

Ранее стала известна причина массированных ударов по Израилю. Иран произвел атаку в ответ на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет.