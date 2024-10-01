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10:27, 1 октября 2024Из жизни

Лишившийся ноги в схватке с акулой серфер рассказал о своем спасении

Лишившегося ноги из-за акулы серфера спас полицейский с собакой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Robert Bye / Unsplash

В Австралии серфер, который лишился ноги в схватке с акулой, рассказал о спасшем его полицейском с собакой. Его историю публикует Daily Mail.

23-летний Кай Маккензи катался на доске в океане у побережья провинции Новый Южный Уэльс 23 июля, когда его атаковала большая белая акула. Молодой человек смог отбиться от хищной рыбы, однако она откусила ему ногу выше колена.

Маккензи рассказал, что акула бросалась на него множество раз, а он отпихивал ее, пока наконец не поймал подходящую волну. Австралиец добрался до пляжа, истекая кровью и почти без сил. На его удачу мимо проходил сотрудник полиции, выгуливавший собаку. Он сразу же сделал из поводка импровизированный жгут и перетянул Маккензи культю. «Он потом пришел проведать меня в больнице, и это было очень круто. Меня бы 100 процентов тут не было, если бы не он. Слава яйцам, что у него был этот поводок», — поделился эмоциями молодой серфер.

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Помимо физической травмы, Маккензи получил и еще несколько психологических, в том числе из-за того, что все таращились на его культю. «Некоторые совершенно не способны оценить обстановку и бывают довольно бесчувственными. Надеюсь, все изменится, когда мне сделают протез», — сказал австралиец.

Кроме того, Маккензи помогла в реабилитации серферша Бетани Гамильтон, которой акула откусила руку в 2003 году. По словам австралийца, она «объяснила, в какой реальности он оказался» и помогла настроиться на позитивный лад. Несмотря на полученное увечье, Маккензи собирается снова заняться серфингом, как только это будет возможно.

Ранее сообщалось, что В США акула набросилась на женщину и откусила ей руку. Американка перенесла 19 операций после случившегося.

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      Никита Савин
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