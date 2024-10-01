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12:36, 1 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о попытках ввергнуть Белоруссию в «пучину хаоса»

Лукашенко заявил, что не позволит ввергнуть Белоруссию в «пучину хаоса»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кампания по внешним нападкам на Белоруссию началась, пишутся заготовки громких планов по «свержению режима». Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, поводом для попыток дестабилизации станет кампания по выборам президента. Политик отметил, что мирная, процветающая и суверенная Белоруссия «у отдельных западных политиков вызывает раздражение».

«Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения — душат санкциями и разными ограничениями», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что не позволит ввергнуть Белоруссию в «пучину хаоса».

Ранее Лукашенко заявил, что уехавшие из Белоруссии в 2020 году оппозиционеры теперь пишут письма пресс-секретарю президента республики Наталье Эйсмонт с просьбой вернуться домой. По его словам, у этих «бедолаг» нет денег, потому как на Западе никто не заинтересован в их высшем образовании. Он добавил, что поляки привыкли к высокооплачиваемой работе, поэтому приезжим белорусским оппозиционерам остается только мыть посуду.

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      Алевтина Запольская
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