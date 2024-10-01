Минобороны показало кадры уничтожения украинского БПЛА зенитной ракетой под Курском

Минобороны РФ показало уничтожение дрона ВСУ комплексом «Панцирь-С1» под Курском

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» поразил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео уничтожения дрона показало Минобороны Российской Федерации (РФ) в Telegram.

На кадрах видно, как «Панцирь-С1» нацеливается на украинский беспилотник и производит по нему удар, после чего дрон взрывается.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, помимо 12 ракет для уничтожения воздушных целей, российский зенитный комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Ранее Минобороны России показало видео минометных ударов по подразделениям ВСУ в Курской области. В результате атаки бойцы группировки войск центр сорвали ротацию украинских бойцов.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 30 сентября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 18 900 военнослужащих.