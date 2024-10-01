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12:13, 1 октября 2024Экономика

«Москвич» резко нарастил продажи своих машин

Продажи автомобилей «Москвич» в РФ выросли почти до 2,3 тысячи единиц в сентябре

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам сентября 2024 года автоконцерн «Москвич» резко нарастил продажи своих машин в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Уточняется, что за первый месяц осени в стране реализовали в общей сложности 2 252 автомобиля этого бренда. Для сравнения, за тот же период прошлого года продажи подобных машин составили примерно 1,5 тысячи штук. Таким образом, за 12 месяцев реализация увеличилась приблизительно на 750 единиц, или в полтора раза, пояснили в концерне.

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В компании добавили, что за отчетный период в России продали в том числе 214 седанов «Москвич-6» и 238 электромобилей «Москвич-3е». В целом за первые девять месяцев 2024 года реализация автомобилей концерна в стране достигла отметки более чем в 15,5 тысячи штук, включая свыше 1,6 тысячи «Москвич-6» и более тысячи «Москвич-3е», резюмировали в пресс-службе компании.

Ранее коммерческий директор концерна «Москвич» Максим Златокрылец спрогнозировал резкий рост продаж автомобилей этого бренда в России. Согласно его ожиданиям, по итогам 2025 года реализация машин бренда в стране может увеличиться на 29-48 процентов в сравнении с запланированным на 2024-й результатом и достичь уровня в 35-40 тысяч единиц. Заметному наращиванию продаж может поспособствовать в том числе запуск производства семиместного кроссовера «Москвич 8».

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