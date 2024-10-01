Мужчина отбился от акулы веслом

На Канарских островах акула попыталась напасть на мужчину, плавающего на каяке

Мужчина, плавающий на каяке возле Канарских островов, едва не стал жертвой акулы, но отбился от нее. Об этом сообщает Daily Mail.

Каякер проводил день у берегов остров Пальма и снимал видео для блога, когда заметил поблизости акулу. Хищница начала кружить вокруг каяка, и мужчина нанес ей несколько ударов веслом. В итоге каякер не пострадал и благополучно вернулся на берег. Впоследствии выяснилось, что на него попыталась напасть акула-молот.

Предполагают, что это могла быть та же акула-молот, которая неделей ранее атаковала 30-летнюю немецкую туристку и откусила ей ногу. Женщину доставили в больницу на вертолете, но во время транспортировки у нее случился сердечный приступ, спасти ее не удалось.

Местная полиция подтвердила, что беспилотник засек неподалеку от места происшествия акулу-молот длиной около трех метров. Большинство видов акул-молотов считаются безвредными для человека, известно всего о нескольких нападениях на людей. При этом такие акулы довольно агрессивным, а размер и свирепость делают их потенциально опасными для человека. Акулы-молоты могут вырастать до шести метров в длину.

Ранее сообщалось, что в США тупорылая акула укусила опытного серфера Чарли Хайека, также известного как Грубый Чарли (Gnarly Charley). 62-летний Хайек, занимающийся серфингом с 1970-х годов, случайно наступил на хищную рыбу на мелководье.

box#3803956