Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:03, 1 октября 2024Из жизни

Мужчина отбился от акулы веслом

На Канарских островах акула попыталась напасть на мужчину, плавающего на каяке

Мужчина, плавающий на каяке возле Канарских островов, едва не стал жертвой акулы, но отбился от нее. Об этом сообщает Daily Mail.

Каякер проводил день у берегов остров Пальма и снимал видео для блога, когда заметил поблизости акулу. Хищница начала кружить вокруг каяка, и мужчина нанес ей несколько ударов веслом. В итоге каякер не пострадал и благополучно вернулся на берег. Впоследствии выяснилось, что на него попыталась напасть акула-молот.

Предполагают, что это могла быть та же акула-молот, которая неделей ранее атаковала 30-летнюю немецкую туристку и откусила ей ногу. Женщину доставили в больницу на вертолете, но во время транспортировки у нее случился сердечный приступ, спасти ее не удалось.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021

Местная полиция подтвердила, что беспилотник засек неподалеку от места происшествия акулу-молот длиной около трех метров. Большинство видов акул-молотов считаются безвредными для человека, известно всего о нескольких нападениях на людей. При этом такие акулы довольно агрессивным, а размер и свирепость делают их потенциально опасными для человека. Акулы-молоты могут вырастать до шести метров в длину.

Ранее сообщалось, что в США тупорылая акула укусила опытного серфера Чарли Хайека, также известного как Грубый Чарли (Gnarly Charley). 62-летний Хайек, занимающийся серфингом с 1970-х годов, случайно наступил на хищную рыбу на мелководье.

box#3803956

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Умер певец Вячеслав Добрынин

      Авербух пожаловался на падение интереса к фигурному катанию

      В России заочно осудили на 14 лет воевавшего за Украину финского наемника

      Под Москвой 14-летняя школьница выпрыгнула из машины пытавшегося похитить ее мужчины

      Мужчина отбился от акулы веслом

      Мать пропавшего год назад бойца «Шторм Z» потребовала у военных выдать ей тело сына

      Эстония захотела передать Украине больше своей военной продукции

      Россиянина осудят за совершенную 32 года назад расправу над школьницей из-за наркотиков

      Названа предварительная причина смерти Вячеслава Добрынина

      В ДНР предрекли попадание ВСУ в котел в Угледаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше