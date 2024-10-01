Мужчина отбился от акулы веслом

Мужчина, плавающий на каяке возле Канарских островов, едва не стал жертвой акулы, но отбился от нее. Об этом сообщает Daily Mail.
Каякер проводил день у берегов остров Пальма и снимал видео для блога, когда заметил поблизости акулу. Хищница начала кружить вокруг каяка, и мужчина нанес ей несколько ударов веслом. В итоге каякер не пострадал и благополучно вернулся на берег. Впоследствии выяснилось, что на него попыталась напасть акула-молот.
Предполагают, что это могла быть та же акула-молот, которая неделей ранее атаковала 30-летнюю немецкую туристку и откусила ей ногу. Женщину доставили в больницу на вертолете, но во время транспортировки у нее случился сердечный приступ, спасти ее не удалось.
Местная полиция подтвердила, что беспилотник засек неподалеку от места происшествия акулу-молот длиной около трех метров. Большинство видов акул-молотов считаются безвредными для человека, известно всего о нескольких нападениях на людей. При этом такие акулы довольно агрессивным, а размер и свирепость делают их потенциально опасными для человека. Акулы-молоты могут вырастать до шести метров в длину.
Ранее сообщалось, что в США тупорылая акула укусила опытного серфера Чарли Хайека, также известного как Грубый Чарли (Gnarly Charley). 62-летний Хайек, занимающийся серфингом с 1970-х годов, случайно наступил на хищную рыбу на мелководье.
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