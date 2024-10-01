Мужчина решил постирать вещи и наткнулся на опасную ядовитую змею

В США мужчина нашел ядовитую змею на своей стиральной машинке

В США ядовитая змея чуть не укусила жителя штата Вирджиния, который решил постирать вещи. Об этом сообщает Miami Herald.

Мужчина рассказал, что наткнулся на змею, когда закрывал крышку стиральной машинки. От испуга он тут же отпрыгнул. Затем мужчина сходил за телефоном, сфотографировал нежданного гостя и отправил в службу по идентификации змей. Оказалось, что он нашел опасного медноголового щитомордника. Его укус способен вызвать распад эритроцитов.

Прибывший по вызову ловец змей Рич Перри обнаружил змею на куче одежды. Он поймал ее щипцами. Рептилия яростно извивалась, пока ее не засунули в контейнер. «Мне 59, и за все свои годы я ни разу не встречал медноголового щитомордника на бытовой технике. Если бы я не увидел это собственными глазами, я бы не поверил», — отметил Перри. Ловец предположил, что змея проникла в жилой дом через шланг, ведущий к прачечной.

Ранее сообщалось, что эксперт по змеям оправдал нападение четырехметрового питона на женщину в пригороде Бангкока, Таиланд. Он предположил, что змея изначально не рассматривала пострадавшую как добычу, а лишь защищалась.