FT: главной проблемой Зеленского в случае переговоров станут ультраправые

В случае заключения мирных соглашений главной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского станут представители ультраправых групп. Об этом со ссылкой на украинских собеседников сообщает издание Financial Times (FT).

«Всегда будет радикальный сегмент украинского общества, который назовет любые переговоры капитуляцией. Ультраправые в Украине растут. Правые представляют опасность для демократии», — заявил в беседе с газетой депутат Верховной Рады Александр Мережко.

Анонимный украинский чиновник в разговоре с изданием отметил, что в случае заключения мирных соглашений Киев ожидает серьезного увеличения социальной нестабильности.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский показал не все пункты своего «плана победы» странам «Большой семерки» (G7). По его словам, лидер США Джо Байден стал единственным лидером стран объединения, узнавшим все детали инициативы.

