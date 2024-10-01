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09:49, 1 октября 2024Бывший СССР

На Украине оценили российских командиров

Депутат Верховной Рады Рахманин: в ВС России есть искусные командиры

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал, что в Вооруженных силах (ВС) России есть искусные командиры. Его оценку приводит РИА Новости.

Он призвал не верить в заявления украинской пропаганды о непрофессионализме российских военных. «Там есть довольно искусные командиры», — высказался Рахманин. Депутат Рады добавил, что российские военнослужащие имеют большой боевой опыт и постоянно обучаются.

Ранее стало известно о плохой подготовке украинских призывников перед отправкой на фронт. Как сообщалось, у мобилизованных нет необходимых базовых навыков ведения боя и мотивации. Кроме того, они часто оставляют позиции при попадании под обстрел.

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      Кристина Есикова
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