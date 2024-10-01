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14:46, 1 октября 2024Бывший СССР

На Украине разрешили командирам ВСУ набирать призывников без ТЦК

Гончаренко: кабмин Украины разрешил командирам ВСУ набирать призывников без ТЦК

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Правительство Украины разрешило командирам Вооруженных сил Украины (ВСУ) набирать призывников без участия территориальных центров комплектации (ТЦК). Об этом сообщает в Telegram депутат Верховный рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву», — говорится в публикации.

Согласно постановлению кабмина, разрешение самостоятельно комплектовать войска частям будет выдавать генеральный штаб ВСУ.

Ранее бойцы ВСУ заявили изданию Financial Times о поддержке переговоров с Россией. Так, украинский военнослужащий Юрий в беседе с американскими журналистами рассказал о смене взглядов на мирное урегулирование, отметив, что его пугает перспектива «вечной войны».

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      Глеб Палехов
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