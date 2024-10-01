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14:39, 1 октября 2024Россия

Над Курской областью сработала система ПВО

Минобороны сообщило о работе системы ПВО над Курской областью

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Над Курской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

По их данным, российским войскам около 13:30 по московскому времени удалось пресечь очередную попытку атаки по объектам на территории региона.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

1 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на двух участках в Курской области. На остальных участках обстановка осталась без изменений, подчеркнул Алаудинов.

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      Никита Абрамов
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