Над Курской областью сработала система ПВО

Минобороны сообщило о работе системы ПВО над Курской областью

Над Курской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

По их данным, российским войскам около 13:30 по московскому времени удалось пресечь очередную попытку атаки по объектам на территории региона.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

1 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на двух участках в Курской области. На остальных участках обстановка осталась без изменений, подчеркнул Алаудинов.