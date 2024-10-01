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12:49, 1 октября 2024Россия

Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили БПЛА самолетного типа

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В небе над Курской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Украинский БПЛА самолетного типа сбит в небе Курской области. Благодарю бойцов ПВО!» — написал глава области.

Каких-либо других подробностей губернатор не сообщил.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

1 октября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на двух участках в Курской области. На остальных участках обстановка осталась без изменений, подчеркнул Алаудинов.

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      Никита Абрамов
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