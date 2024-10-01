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21:22, 1 октября 2024Экономика

Назван простой способ очистить смесители до блеска

«БелНовости»: очистить смесители до блеска удастся с помощью пергаментной бумаги

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Очистить смесители до блеска удастся с помощью пергаментной бумаги. Простой способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, избавиться от белого налета, минеральных отложений и кальциевых пятен, которые часто образуются на смесителе, можно, натерев его поверхность пергаментной бумагой. Кроме того, она помогает удалить грязи, мыльные разводы и налет от воды и тем самым вернет смесителю первоначальный блеск. Большим плюсом использования этого метода эксперты назвали то, что он не требует использования агрессивных чистящих средств, а значит, сохраняет гладкость поверхности и не наносит ей повреждений.

Ранее в этот же день домохозяек призвали полить стены пеной для бритья, чтобы избавиться от грязи, скапливающейся в межплиточных швах.

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      Полина Кислицына
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