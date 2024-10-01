Названы уловки банков при расчете полной стоимости кредитов по картам

ЦБ: банки в России привлекают клиентов стоимостью кредита в льготный период

Российские банки привлекают клиентов стоимостью кредита в льготный период. О подобное уловке рассказали аналитики Центробанка, сообщает «Интерфакс».

Многие организации предлагают промопериоды с минимальными ставками, по окончании которых ставки существенно увеличиваются. При этом при расчете полной стоимости кредитов по картам банки указывают ее именно с учетом льготных условий, что не отражает предельную возможную сумму платежей по кредитному договору. Как отмечают в Центробанке, такие действия нарушают закон «О потребительском кредите (займе)», так как вводят заемщиков в заблуждение.

Также аналитики регулятора заявили, что в последнее время россияне все чаще стали брать займы сначала в банках, а потом — в микрофинансовых организациях (МФО). Число подобных заемщиков в России за последний год увеличилось более чем на 20 процентов. На этом фоне задолженность граждан, у которых есть незакрытые кредиты в банках и МФО, выросла на 852 миллиарда рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также анонсировала подготовку реформы МФО. Существующие микрофинансовые организации предлагают разделить на три вида, и самых алчных кредиторов выдавить с рынка. Подобная мера позволит не только обезопасить граждан от ростовщического типа МФО, которые наживаются на россиянах при помощи очень высоких процентов по кредитам, но и снизить общую займовую нагрузку населения.