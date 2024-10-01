Новый генсек НАТО высказался о выборах в США

Новый генсек НАТО Рютте заявил, что не переживает из-за итогов выборов в США

Вступивший в должность новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не переживает по поводу итогов президентских выборов в США, так как он готов работать с любым из кандидатов. Об этом сообщает Reuters.

«Я не переживаю и не испытываю никакой тревоги по поводу результатов американских выборов. Я прекрасно знаю обоих кандидатов, Камалу Харрис и Дональда Трампа (...) Посмотрим, что будет в ноябре», — отметил генсек НАТО.

Рютте добавил, что готов работать с любым из кандидатов по всем вопросам международной безопасности.

Ранее Рютте стал 14-м генсеком НАТО, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Официальная церемония передачи полномочий проходила в штаб-квартире альянса в Брюсселе.