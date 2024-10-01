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14:33, 30 сентября 2024Забота о себе

Перечислены самые важные осенью витамины

Нутрициолог Никитина: для здоровья осенью надо принимать витамины С и D

Фото: wirestock / freepik

Осенью солнца становится меньше, световой день идет на убыль, что неизбежно сказывается на настроении и общем самочувствии, предупредила нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Диана Никитина. Самые важные для здоровьяосенью витамины она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, осенью надо следить за уровнем витамина D, так как он помогает в перестройке циркадных ритмов. Фактически он является прогормоном, крайне важным для крепкого иммунитета и отличного жизнеощущения.

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Никитина отметила, что с наступлением осени количество свежих фруктов, ягод, овощей и зелени в рационе россиян сокращается. Чтобы избежать дефицитов, нутрициолог рекомендовала принимать комплексы, содержащие в себе основные витамины (прежде всего активные формы витаминов группы В), минералы и антиоксиданты.

Также она призвала обратить особое внимание на витамин С, который не синтезируется организмом самостоятельно и практически не накапливается в нем. Такая особенность вещества влечет за собой необходимость регулярно употреблять его из пищи и биологически активных добавок.

Витамин С поддерживает работу иммунной и нервной систем, работу надпочечников, снижает уровень стресса, участвует в выработке энергии клетками, а также помогает снизить усталость и утомляемость

Диана Никитинанутрициолог

В заключение специалист рассказала о важности для здоровья и хорошего самочувствия такого минерала, как магний. По ее словам, он участвует в более чем 300 различных биохимических процессах в организме, в том числе в выработке энергии, улучшает память и внимание, снижает порог утомляемости, стресса и нормализует сон.

Ранее нутрициолог Лариса Никитина перечислила россиянам продукты для поддержания иммунитета. Врач обратила внимание на то, что черная смородина является лидером по содержанию витамина С, превосходящим даже аптечные препараты. Кроме того, этот витамин содержится в киви, болгарском и остром перце, апельсинах и лимонах, шиповнике, облепихе и рябине.

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      Наталья Обрядина
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