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13:37, 1 октября 2024Экономика

Перелетные птицы передумали покидать Москву

Орнитолог Резанов: аномально теплая осень сбила цикл перелетных птиц

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Аномально теплая осень в 2024 году повлияла на перелетных птиц, которые пока не хотят покидать Москву. Об этом «Газете.Ru» рассказал орнитолог, доцент Московского городского педагогического университета Андрей Резанов.

По его словам, срок перелета у птиц сместился на неделю. Орнитолог объяснил, что первыми регион покидают черный стриж, славки, соловьи и камышевки — они улетают в августе. В сентябре собираются на юг кукушки, речные крачки, деревенские ласточки, мухоловки-пеструшки, сорокопуты-жуланы, варакушки. В октябре столицу планирует покинуть группа пернатых, которые легко выдерживают колебания температуры воздуха — коростель и чибис.

По словам Резанова, некоторые птицы даже могут остаться зимовать в столице из-за теплой осени. При этом оставшиеся в городе птицы формируют синантропные популяции, между некоторыми видами может начаться конкуренция.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице с началом октября вступает в силу бабье лето. В первый день второго месяца осени температура в городе достигнет плюс 17-19 градусов.

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      Мария Черкасова
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