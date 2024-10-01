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17:06, 1 октября 2024Путешествия

Полиция Таиланда спасла избившего местного жителя россиянина от тюрьмы ради имиджа страны

Полиция Бангкока спасла избившего тайца россиянина от тюрьмы ради имиджа страны

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Полиция Таиланда спасла от тюрьмы избившего местного жителя российского туриста ради имиджа азиатской страны. Об этом пишет The Thaiger.

Пострадавший мужчина оказался родным братом известной тайской актрисы Чалиды Виджитвонгтонг и по совместительству владельцем гостиницы Ratchada Soi в Бангкоке, в которой остановился напавший на него путешественник. Чтобы рассказать о случившемся, артистка даже организовала пресс-конференцию.

Виджитвонгтонг сообщила журналистам, что сам инцидент произошел еще ночью 25 сентября. В этот день двое пьяных россиян пришли в ресторан, который располагался рядом с отелем. Посетителей отказались обслуживать из-за позднего времени. В ответ на отказ туристы начали скандалить с официантами и бросаться на них с кулаками.

В итоге директор ресторана позвонил брату актрисы и попросил помочь разрешить конфликт. Мужчина спустился в заведение и уговорил дебоширов разойтись по комнатам. Сначала они последовали его совету, но позже один из соотечественников вышел из своего номера и избил владельца отеля.

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По словам артистки, полиция прибыла на место происшествия спустя час после звонка, когда россиянин уже скрылся с места преступления. Позже его задержали, но практически сразу же отпустили. Более того, правоохранители не стали заводить дело, поскольку для этого нужно дождаться результатов медосвидетельствования.

Отмечается, что экспертиза займет минимум неделю, а россиянин к 3 октября уже покинет Таиланд, так как у него заканчивается путевка. Когда Виджитвонгтонг указала на это полицейским, они посоветовали актрисе просто простить нарушителя и не портить туристический имидж страны ненужными разборками. Впрочем, знаменитость надеется, что после огласки путешественник все же не уйдет от заслуженного наказания.

Ранее стало известно, что губернатор провинции Пхукет в Таиланде Сопхон Суваннара решил начать борьбу с чрезмерным потоком туристов и ввести финансовый ценз для отдыхающих. Он предложил закрыть излюбленный россиянами курорт для небогатых гостей и пускать туда только тех, у кого на банковских счетах есть не менее 870 тысяч рублей.

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      Фариза Бацазова
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