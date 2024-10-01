Полиция Таиланда спасла избившего местного жителя россиянина от тюрьмы ради имиджа страны

Полиция Бангкока спасла избившего тайца россиянина от тюрьмы ради имиджа страны

Полиция Таиланда спасла от тюрьмы избившего местного жителя российского туриста ради имиджа азиатской страны. Об этом пишет The Thaiger.

Пострадавший мужчина оказался родным братом известной тайской актрисы Чалиды Виджитвонгтонг и по совместительству владельцем гостиницы Ratchada Soi в Бангкоке, в которой остановился напавший на него путешественник. Чтобы рассказать о случившемся, артистка даже организовала пресс-конференцию.

Виджитвонгтонг сообщила журналистам, что сам инцидент произошел еще ночью 25 сентября. В этот день двое пьяных россиян пришли в ресторан, который располагался рядом с отелем. Посетителей отказались обслуживать из-за позднего времени. В ответ на отказ туристы начали скандалить с официантами и бросаться на них с кулаками.

В итоге директор ресторана позвонил брату актрисы и попросил помочь разрешить конфликт. Мужчина спустился в заведение и уговорил дебоширов разойтись по комнатам. Сначала они последовали его совету, но позже один из соотечественников вышел из своего номера и избил владельца отеля.

По словам артистки, полиция прибыла на место происшествия спустя час после звонка, когда россиянин уже скрылся с места преступления. Позже его задержали, но практически сразу же отпустили. Более того, правоохранители не стали заводить дело, поскольку для этого нужно дождаться результатов медосвидетельствования.

Отмечается, что экспертиза займет минимум неделю, а россиянин к 3 октября уже покинет Таиланд, так как у него заканчивается путевка. Когда Виджитвонгтонг указала на это полицейским, они посоветовали актрисе просто простить нарушителя и не портить туристический имидж страны ненужными разборками. Впрочем, знаменитость надеется, что после огласки путешественник все же не уйдет от заслуженного наказания.

Ранее стало известно, что губернатор провинции Пхукет в Таиланде Сопхон Суваннара решил начать борьбу с чрезмерным потоком туристов и ввести финансовый ценз для отдыхающих. Он предложил закрыть излюбленный россиянами курорт для небогатых гостей и пускать туда только тех, у кого на банковских счетах есть не менее 870 тысяч рублей.

