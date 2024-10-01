Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:12, 1 октября 2024Бывший СССР

Пострадавшая при обстреле ДНР девочка попыталась помочь раненому подростку

Пострадавшая при обстреле Горловки девочка пыталась помочь раненому подростку

Фото: Globallookpress.com

Пострадавшая при обстреле Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) девочка пыталась помочь тяжело раненому подростку, спасти мальчика не удалось. Об этом РИА Новости рассказала ее мать.

Как уточнили в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) республики, над жилым районом разорвался кассетный боеприпас. Суббоеприпасы упали во дворе микрорайона «Солнечный», часть из них разорвалась вблизи подъезда одного из домов.

Мать сразу позвонила дочери, когда раздались взрывы, та сразу попросила ее прийти. Подростки забежали в подъезд, девочке в руку попал осколок, еще один мальчик был ранен в ногу, третьему осколок, по словам женщины, повредил ребро. «Я когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», — добавила горловчанка.

Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, при обстреле пострадали девять человек, в том числе трое детей. Также были повреждены жилые постройки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе. Какой график работы ждет граждан в конце октября?

      В Госдуме призвали ужесточить ответственность за повторное опасное вождение

      Раскрыта доля рубля и юаня в структуре расчетов России и Китая

      Осужденному за покушение на писателя Прилепина откажут в направлении на СВО

      Коуч и вебкам-модель заключили договор о мытье посуды и регулярности секса

      Парень проверил сейф на работе и обнаружил зловещий предмет

      В одном российском регионе возник бум строительного жилья

      В США пожаловались на действия Су-35 в районе Аляски

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Жулин одной фразой ответил на обвинения украинской олимпийской чемпионки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше