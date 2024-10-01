Пострадавшая при обстреле ДНР девочка попыталась помочь раненому подростку

Пострадавшая при обстреле Горловки девочка пыталась помочь раненому подростку

Пострадавшая при обстреле Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) девочка пыталась помочь тяжело раненому подростку, спасти мальчика не удалось. Об этом РИА Новости рассказала ее мать.

Как уточнили в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) республики, над жилым районом разорвался кассетный боеприпас. Суббоеприпасы упали во дворе микрорайона «Солнечный», часть из них разорвалась вблизи подъезда одного из домов.

Мать сразу позвонила дочери, когда раздались взрывы, та сразу попросила ее прийти. Подростки забежали в подъезд, девочке в руку попал осколок, еще один мальчик был ранен в ногу, третьему осколок, по словам женщины, повредил ребро. «Я когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», — добавила горловчанка.

Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, при обстреле пострадали девять человек, в том числе трое детей. Также были повреждены жилые постройки.

