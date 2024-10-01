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18:08, 1 октября 2024Россия

Пожар около станции московского метро сняли на видео

Mash: около станции метро «Савеловская» в Москве начался пожар

В Москве около станции метро «Савеловская» начался пожар. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, сначала загорелось кафе «Чайхана Баракат». После этого пожар охватил стоящие по соседству постройки. На данный момент площадь возгорания достигла 30 квадратных метров. В торговых павильонах сотрудники начали эвакуироваться и выносить вещи и технику.

Накануне стало известно о пожаре в столичном ЖК «Селигер-Сити». Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах.

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      Никита Абрамов
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