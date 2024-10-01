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15:13, 1 октября 2024Экономика

Производитель популярного энергетика потерял прибыль и рынок

Bloomberg: конкуренты отняли у Red Bull часть рынка и прибылей

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Прибыль компании Red Bull GmbH, производящей всемирно известный энергетический напиток, упала в 2023 году до четырехлетнего минимума. Об этом сообщает Bloomberg.

Оказалось, что чистый объем продаж вырос на 9 процентов, до 10,6 миллиарда евро, однако из-за более высоких расходов чистая прибыль увеличилась всего на 3,1 процента — до 1,7 миллиарда евро. Расходы на маркетинг «съели» почти четверть прошлогодней выручки, а спонсорские выплаты спортсменам выросли до 1,09 миллиарда евро.

Агентство подчеркивает, что конкуренция на рынке энергетических напитков США, объем которого составляет 22 миллиарда долларов, обостряется. Red Bull и Monster Beverage Corp. уступили долю рынка новым игрокам, таким как Celsius Holdings Inc. В 2023 году доля рынка Red Bull в США упала ниже 36 процентов, хотя два года назад составляла почти 40 процентов. Другой производитель энергетиков, Monster, пострадал сильнее, упав с более чем 42 процентов до 35 процентов.

В начале июня Роскачество пообещало проверить качество таких напитков, как энергетики. Эксперты заявили о готовности провести очень серьезные исследования. Они собирались выяснить, насколько опасна эта продукция и как она влияет на сердечно-сосудистую систему.

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      Кирилл Луцюк
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