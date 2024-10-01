В России отреагировали на публикацию в ООН данных о пытках ВСУ

Депутат Заварзин призвал к действиям после доклада о пытках ВСУ в ООН

Опубликованные в ООН данные о пытках российских военнопленных на Украине очень важны, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О значении доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это очень важно. Я даже скажу, что пора раскачивать все международные организации, в первую очередь, конечно, Организацию Объединенных Наций (ООН), и дать огласке все эти ужасные преступления, которые творят на Украине. Это должно повлиять. Я думаю, те, кто понимают, что происходит, должны действительно учитывать те реальности, которые творят на Украине. Поэтому я считаю, что это правильно, что опубликовали», — отметил Заварзин.

Депутат рассказал, что Россия старается на всех международных площадках рассказывать о действиях ВСУ в отношении военнопленных.

Сколько было случаев расстрела пленных, издевательств над гражданами, издевательств над детьми даже и так далее Виктор Заварзин член комитета Госдумы по обороне

«Поэтому, я считаю, это положительный момент. Только единственное, чтобы это не просто в закутке поговорили и все, а чтобы после этого проявляли действия», — заключил Заварзин.

Ранее стало известно, что с 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных указали на факты о пытках. Соответствующая информация содержится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.