Раскрыта самая популярная схема обмана пенсионеров мошенниками

Эксперт МТС Бийчук: мошенники звонят пенсионерам под видом энергокомпаний

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал, каким образом телефонные мошенники чаще всего обманывают пенсионеров. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Бийчук раскрыл самую популярную схему обмана пенсионеров мошенниками и отметил, что чаще всего они звонят под видом энергокомпаний. В частности, злоумышленники предлагают плановую замену электросчетчика, а в ходе разговора просят сказать код, который пришел на телефон.

«Часто злоумышленники манипулируют доверием, уверяя, что это необходимо для регистрации в электронной очереди. Это создает иллюзию безопасности, в результате чего жертва передает код, не задумываясь о его последствиях», — отметил эксперт.

Кроме того, мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и требуют подтвердить данные для оформления или перерасчета пенсии. Они также настаивают, что россиянин обладает правом на надбавку из-за неучтенного стажа.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков. О новой схеме злоумышленников рассказал руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.