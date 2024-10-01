Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:11, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Раскрыта самая популярная схема обмана пенсионеров мошенниками

Эксперт МТС Бийчук: мошенники звонят пенсионерам под видом энергокомпаний

Фото: Unsplash

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал, каким образом телефонные мошенники чаще всего обманывают пенсионеров. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Бийчук раскрыл самую популярную схему обмана пенсионеров мошенниками и отметил, что чаще всего они звонят под видом энергокомпаний. В частности, злоумышленники предлагают плановую замену электросчетчика, а в ходе разговора просят сказать код, который пришел на телефон.

Материалы по теме:
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич» Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич»Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
12 июля 2022
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

«Часто злоумышленники манипулируют доверием, уверяя, что это необходимо для регистрации в электронной очереди. Это создает иллюзию безопасности, в результате чего жертва передает код, не задумываясь о его последствиях», — отметил эксперт.

Кроме того, мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и требуют подтвердить данные для оформления или перерасчета пенсии. Они также настаивают, что россиянин обладает правом на надбавку из-за неучтенного стажа.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков. О новой схеме злоумышленников рассказал руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не блефуем». На Западе вновь призвали разрешить Киеву бить по России. Москва посоветовала услышать ее предупреждения

      Приднестровье потребовало от Молдавии извинений за развязывание конфликта

      Названо проводимое учениками в школе время в гаджетах

      Россиянин описал общежитие студенток в Германии словами «в прихожей — целый ящик пива»

      В Германии опровергли состояние войны с Россией

      Раскрыта самая популярная схема обмана пенсионеров мошенниками

      В Приамурье мужчину приговорили к 13 годам за финансирование ВСУ

      Лев растерзал смотрителя в зоопарке бывшего президента

      Назван неожиданный факт о множественном оргазме у мужчин

      Брат Обамы заявил об управлении США экс-президентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше