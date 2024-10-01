Россиян предупредили об уловках аферистов при заключении договора ренты

Юрист Дуброва: под видом ренты аферисты дают на подпись договор дарения

Зачастую пенсионеры, рассчитывая на уход и заботу, оформляют договор ренты. Как, подписывая его, не нарваться на мошенников и не потерять жилье, «Вечерней Москве» рассказала юрист Светлана Дуброва.

Прежде всего, обращает внимание россиян эксперт, стоит бдительно выбирать плательщика и постранично изучать документ. Нередко аферисты, обещая сразу же выплатить крупную сумму денег, под видом ренты подкладывают на подпись договор дарения или купли-продажи.

Если недвижимость передается не физлицу, а компании, ее прошлое также следует тщательно проштудировать. «Заключая договор ренты, желательно выбрать компанию, которая давно на рынке и хорошо себя зарекомендовала. Я бы советовала попросить телефоны ее клиентов и узнать, можно ли доверять компании», — предупредила Дуброва.

Заключать договор о ренте или пожизненном содержании с иждивением можно только у нотариуса — иначе сделка не будет признана действительной, напоминает юрист. Если в договоре есть пункт о переоформлении собственности, то документ по закону необходимо также зарегистрировать в Росреестре.

Ранее на уловку мошенников при подписании договора ренты попалась пенсионерка из Москвы. Жительница столицы поверила, что говорит с правоохранителями, и согласилась помочь следствию. Под этим предлогом ее убедили расстаться с накоплениями и переписать квартиру.