Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 1 октября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов

Эксперт Кифель: мебель из ДСП содержит формальдегид, опасный для здоровья людей

Фото: Леван Авлабрели / Sputnik / РИА Новости

Использование стройматериалов, популярных при строительстве и ремонте, а также установка мебели из ДСП в доме могут быть опасны для здоровья и жизни. Об этом россиян предупредил ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета и преподаватель биологии Никита Кифель в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, в воздухе в комнатах могут содержаться такие вредные вещества, как бензол, толуол и формальдегид. Они проникают в квартиры с загрязненным воздухом, лаками и растворителями или мебелью из ДСП, являющейся основным источником формальдегида в доме. Известно, что при длительном воздействии формальдегид может провоцировать боль в груди, слезящиеся глаза, чихание, кашель, тошноту и затрудненное дыхание. Помимо этого, он повышает риск развития хронических респираторных и онкологических заболеваний.

Очистить воздух от токсичных веществ, отметил Кифель, удастся с помощью комнатных растений. Так, бамбуковая пальма, сансевиерия, фикус и аглаонема поглощают вредные соединения и нейтрализуют их в процессе своей жизнедеятельности, заключил специалист.

Ранее россиян предостерегли от использования асбестовых материалов при строительстве.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      В США подтвердили готовность Ирана для крупного ракетного удара по Израилю

      Жители российского курорта массово отравились едой из службы доставки

      Отбывающая тюремное наказание российская журналистка попросила Путина о помиловании

      В российском регионе студенткам захотели выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

      В «Реале Сосьедад» назвали сроки восстановления Захаряна

      Нефть начала дорожать на фоне новостей о готовящейся Ираном атаке на Израиль

      Госсекретарь США назвал общую сумму помощи Украине от союзников

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

      Диетолог посоветовала помогающую в профилактике рака ягоду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше