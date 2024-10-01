Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов

Эксперт Кифель: мебель из ДСП содержит формальдегид, опасный для здоровья людей

Использование стройматериалов, популярных при строительстве и ремонте, а также установка мебели из ДСП в доме могут быть опасны для здоровья и жизни. Об этом россиян предупредил ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета и преподаватель биологии Никита Кифель в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, в воздухе в комнатах могут содержаться такие вредные вещества, как бензол, толуол и формальдегид. Они проникают в квартиры с загрязненным воздухом, лаками и растворителями или мебелью из ДСП, являющейся основным источником формальдегида в доме. Известно, что при длительном воздействии формальдегид может провоцировать боль в груди, слезящиеся глаза, чихание, кашель, тошноту и затрудненное дыхание. Помимо этого, он повышает риск развития хронических респираторных и онкологических заболеваний.

Очистить воздух от токсичных веществ, отметил Кифель, удастся с помощью комнатных растений. Так, бамбуковая пальма, сансевиерия, фикус и аглаонема поглощают вредные соединения и нейтрализуют их в процессе своей жизнедеятельности, заключил специалист.

Ранее россиян предостерегли от использования асбестовых материалов при строительстве.