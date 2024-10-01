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18:39, 1 октября 2024Экономика

Россиян-релокантов предупредили об изъятии активов

Экономист Ордов: Литва захотела разорвать все связи релокантов с Россией

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Литвы хотят сделать так, чтобы релокантам было все сложнее сохранять какие-то связи с Россией. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова экономист Константин Ордов. Его цитирует «Абзац».

Поводом для таких рассуждений стало решение литовского сейма денонсировать литовско-российское соглашение об избежании двойного налогообложения, а также договор об охране инвестиций. Как пояснил Ордов, отныне с релокантов, проживающих в Литве, но получающих доход в России, будут не просто брать двойные налоги.

Вильнюс добивается, чтобы таким гражданам России было очень непросто сохранять какие-то связи с родиной. И денонсация договора об охране инвестиций означает, что даже легальные доходы могут заморозить, изъять или как минимум необоснованно долго проверять.

В середине августа 2024 года литовское министерство финансов заговорило о расторжении соглашения о таможенном сотрудничестве, заключенного с Россией и Белоруссией почти два десятилетия назад. Отмечается, что раз на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество полностью пресеклось, то стоит денонсировать соответствующие документы.

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