Россиян захотели убедить «работать не только для себя»

Сенатор Алтабаева: выпускников нужно убедить «работать не только для себя»

В России выпускников захотели убедить выбирать профессии, позволяющие «работать не только для себя, но и для Родины». Об этом заявила сенатор Екатерина Алтабаева во время дискуссии в Совете Федерации, передает Ura.ru.

«Надо решать вопросы обеспечения кадрами нашей промышленности, технологического суверенитета и обязательно образовательного суверенитета», — заявила Алтабаева.

По словам сенатора, для решения этой задачи у россиян должна сформироваться определенная гражданская позиция.

«Если они не осознают, что они могут и хотят работать не только для себя и своей семьи, но и для Родины, перспективы обучения и профориентации будут не то чтобы сводиться к нулю, но не те, которые мы бы хотели»,— отметила Алтабаева.

Ранее россиянам предложили содержать детей до 23 лет, аргументировав предложение необходимостью обеспечить студентам спокойную учебу.