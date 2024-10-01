Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:11, 1 октября 2024Россия

Россиян захотели убедить «работать не только для себя»

Сенатор Алтабаева: выпускников нужно убедить «работать не только для себя»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России выпускников захотели убедить выбирать профессии, позволяющие «работать не только для себя, но и для Родины». Об этом заявила сенатор Екатерина Алтабаева во время дискуссии в Совете Федерации, передает Ura.ru.

«Надо решать вопросы обеспечения кадрами нашей промышленности, технологического суверенитета и обязательно образовательного суверенитета», — заявила Алтабаева.

По словам сенатора, для решения этой задачи у россиян должна сформироваться определенная гражданская позиция.

«Если они не осознают, что они могут и хотят работать не только для себя и своей семьи, но и для Родины, перспективы обучения и профориентации будут не то чтобы сводиться к нулю, но не те, которые мы бы хотели»,— отметила Алтабаева.

Ранее россиянам предложили содержать детей до 23 лет, аргументировав предложение необходимостью обеспечить студентам спокойную учебу.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      На камере военного ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области

      Виктор Логинов поделился мыслями о Гене Букине на СВО

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы к Дню жестовых языков и Дню глухих

      Руководство ООН призвало Израиль остановить операцию в Ливане

      В 3700-летнем бревне нашли решение глобальной проблемы

      Европейцев призвали готовиться к холодной зиме

      Россиянин нашел на даче «ведьмины яйца»

      В Москве одновременно загорелись семь кафе

      Возлюбленной Джейсона Стэйтема отказывали в съемках из-за пышной фигуры

      Замдиректора российской школы похитила из бюджета почти семь миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше