Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

В Госдуме напомнили о шестидневной рабочей неделе в России с 28 октября

В Госдуме напомнили о шестидневной рабочей неделе в России с 28 октября. Она продлится до 2 ноября из-за переноса выходного с субботы на 30 апреля.

Отдыхать трудящиеся будут 3 и 4 ноября, в связи с Днем народного единства, в этом году он выпадает на понедельник.

Длинные каникулы предстоят на новогодних праздниках – с 29 декабря по 8 января, а также в мае. По случаю Первомая россияне отдыхают с 28 апреля по 1 мая, а на День Победы — с 9 по 12 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочая.

В августе сообщалось, что средняя продолжительность рабочей недели в 2023 году выросла до 38 часов 12 минут.

