Россиянам назвали цену внедорожника Tank 700

«Газета.Ru»: внедорожник Tank 700 будет стоить почти девять миллионов рублей

В России стартовали продажи китайских внедорожников Tank 700. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на представительство этого бренда.

Оказалось, что за новый Tank 700 в комплектации Premium с бензиновым двигателем попросят 8,9 миллиона рублей. Тем, кто выберет комплектацию Superior, покупка обойдется в 9,6 миллиона. Что касается комплектации Edition One с гибридной силовой установкой, то за нее придется отдать почти 12 миллионов рублей.

В начале весны сообщалось, что внедорожники Tank стали одними из самых популярных у россиян. В марте этот бренд продал две тысячи таких транспортных средств.

В первых числах сентября был опубликован рейтинг самых популярных внедорожников. В лидерах оказались исключительно китайские модели. На первом месте расположился Haval Jolion с результатом в 8955 реализованных экземпляров, на втором — Chery Tiggo 7 PRO Max (8004 единицы). Бронза осталась за Chery Tiggo 4 PRO (5543).