Россиянин нашел на даче «ведьмины яйца»

Житель Тюмени нашел на даче редкий гриб под названием «ведьмины яйца»

Житель Тюмени нашел на даче гриб «ведьмины яйца». Соответствующее сообщение появилось в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Речь идет о редких грибах под названием мутинус Равенеля. Они обладают неприятным запахом, который привлекает насекомых. При этом их форма напоминает грушу или яйцо, за что его называют «ведьмиными яйцами». «У меня в огороде вырос грибочек с очень неприятным запахом — мутинус Равенеля. Он занесен в Красную книгу» — рассказал россиянин.

Известно, что такие грибы растут в европейской части России с июля по октябрь. Они встречаются довольно редко и не рекомендованы к употреблению в пищу.

Ранее сообщалось, что грибники из Бердска нашли в лесу пятикилограммовый гриб. Местные жители предположили, что, скорее всего, это съедобный головач гигантский, вес которого обычно действительно достигает трех-четырех килограммов.