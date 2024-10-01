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18:54, 1 октября 2024Моя страна

Россиянин нашел на даче «ведьмины яйца»

Житель Тюмени нашел на даче редкий гриб под названием «ведьмины яйца»

Житель Тюмени нашел на даче гриб «ведьмины яйца». Соответствующее сообщение появилось в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Речь идет о редких грибах под названием мутинус Равенеля. Они обладают неприятным запахом, который привлекает насекомых. При этом их форма напоминает грушу или яйцо, за что его называют «ведьмиными яйцами». «У меня в огороде вырос грибочек с очень неприятным запахом — мутинус Равенеля. Он занесен в Красную книгу» — рассказал россиянин.

Известно, что такие грибы растут в европейской части России с июля по октябрь. Они встречаются довольно редко и не рекомендованы к употреблению в пищу.

Ранее сообщалось, что грибники из Бердска нашли в лесу пятикилограммовый гриб. Местные жители предположили, что, скорее всего, это съедобный головач гигантский, вес которого обычно действительно достигает трех-четырех килограммов.

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      Карина Черных
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