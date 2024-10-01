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09:02, 1 октября 2024Путешествия

Россиянка описала жительниц Узбекистана словами «готовы рожать, сколько мужу угодно»

Фото: Chamomile_Olya / Shutterstock / Fotodom

Россиянка побывала в Узбекистане и рассказала об особенностях местных женщин. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, благодаря некоторым качествам за женщинами в этой стране Азии «выстраивается очередь из женихов». Россиянка отметила скромность узбекских девушек, их умение вести хозяйство и покорность супругам.

«[Они] готовы рожать столько детей, сколько мужу угодно», — рассказала блогерша. Она отметила, что в Узбекистане перед заключением брака оба партнера обязательно делают тест на фертильность, а женщины, которые морально и физически могут выносить много детей, считаются самыми желанными.

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Россиянка обратила внимание, что часто жены в Узбекистане надолго остаются одни, пока их мужья уезжают на заработки. В это время на женщин ложится все бремя домашних обязанностей.

При этом, заметила блогерша, они продолжают ухаживать за собой и поддерживать красоту. «Отращивают длинные густые волосы, шьют себе национальные наряды, покупают красивые платки», — пояснила она.

Другая путешественница поделилась, как в Узбекистане относятся к россиянкам. По ее словам, в стране она чувствовала себя в безопасности и не сталкивалась с лишним вниманием со стороны мужчин.

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      Мария Борисова
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