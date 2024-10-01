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19:03, 1 октября 2024Спорт

Российского пауэрлифтера придавило 390-килограммовой штангой

Российского пауэрлифтера Павла Шипулова придавило 390-килограммовой штангой

Российского пауэрлифтера Павла Шипулова придавило штангой на турнире Лиги профессионального жима в Оренбурге. Видео случившегося в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал пауэрлифтер Андрей Палей.

Спортсмен пытался пожать штангу весом 390 килограммов, однако не справился, и снаряд упал ему на живот. Шипулову помогли страхующие, он избежал травм.

26 сентября россиянка Дарья Ломацкая завоевала звание чемпионки Азии и установила рекорд России в жиме лежа со штангой. Спортсменке удалось взять в жиме лежа вес в 170 килограммов. Она участвовала в соревнованиях в весовой категории до 63 килограммов.

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      Андрей Стрельцов
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