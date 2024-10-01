Ряд автобрендов в России подняли цены на машины

«Автостат»: китайские Geely и Chery подняли цены на свои машины в РФ в сентябре

Ряд китайских автобрендов подняли цены на свои автомобили в России в сентябре. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на на результаты мониторинга сайта «Цена Авто».

Речь идет о брендах JAECOO, китайско-белорусском Belgee, Chery, Geely, GAC, а также российских Sollers и УАЗ. Первый поднял цены на кроссовер J7 в базовой и топовой версиях — на 50 тысяч рублей (плюс 1,8 процента) и 49,9 тысячи рублей (плюс 1,3 процента) соответственно.

В свою очередь, кроссоверы Belgee X70 в России стали дороже на 20 тысяч (плюс 0,6-0,8 процента). Схожую прибавку в цене получили модели Geely — седан Emgrand (плюс 0,8-1 процент) и кроссовер Atlas Pro (плюс 0,6-0,7 процента). Что касается кроссоверов Chery Tiggo 4 PRO, то их стоимость поднялась на 10 тысяч рублей в комплектации Family (плюс 0,4 процента) и на 15 тысяч в версии Style (плюс 0,6 процента).

У компании GAC стали дороже четыре комплектации модели GS3 (плюс 100 тысяч рублей, или 3,8-4,2 процента) и кроссоверы GS8 в трех версиях (плюс 100-150 тысяч, или 2,4-3,3 процента). Российский производитель Sollers повысил цены на модель Argo в комплектации 3,5Т (плюс 80 тысяч, или 2,5-2,9 процента). УАЗ поднял стоимость коммерческой модели «Профи» в различных модификациях (плюс 50-149 тысяч, или 2,5-7 процентов).

Ранее о скором подорожании новых автомобилей на российском авторынке предупредила газета «Известия». По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, рост цен в ближайшие несколько месяцев составит 8-10 процентов и затронет в основном модели в массовом сегменте. В свою очередь, главред «За рулем» Максим Кадаков оценил диапазон подорожания ввозимых в РФ машин в 5-8 процентов. Главной причиной подобной динамики аналитики назвали резкое повышение утильсбора с 1 октября 2024 года.