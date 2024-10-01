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11:26, 1 октября 2024Экономика

С рынка автокредитов начали уходить некоторые банки

ОКБ: в сегменте автокредитов падает доля малых и средних банков

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам июля в России больше 44 процентов портфеля автомобильных кредитов пришлось на крупнейшие банковские группы и почти 37 процентов на малые и средние. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

При этом, если доля крупных банков осталась на уровне 19 процентов, то доля малых и средних быстро убывает. В начале 2022 года она была больше 50 процентов. Однако растет доля крупнейших банковских групп. С начала года она увеличилась на пять с половиной процентных пункта.

Отмечается, что средние и мелкие банки, как правило, специализируются на продажах подержанных автомашин с пробегом, хотя этот рынок заметно сужается. Привычных россиянам европейских брендов становится все меньше, а вторичный рынок китайских автомобилей пока не сформировался.

В конце августа Национальное бюро кредитных историй сообщало, что за первые семь месяцев 2024 года объем выданных в России ссуд на приобретение автомобиля увеличился больше чем вдвое, если сравнивать с тем же периодом 2023 года, и дошел почти 1,4 триллиона рублей.

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