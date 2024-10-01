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13:25, 1 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об отступлении ВСУ с позиций в центре Угледара

ТАСС: ВСУ отступили с позиций в центре Угледара

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили с позиций в центре Угледара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства отметил, что разрозненные группы ВСУ не могут удерживать оборону в городе. «В центральной части противник был вынужден уйти с позиций», — заявил он.

По его словам, украинские войска бросают своих раненых бойцов. Российские военнослужащие пытаются спасать оставленных солдат ВСУ, но часто они не успевают, добавил собеседник агентства.

1 октября появились сообщения об отходе ВСУ из Угледара на север. Уточнялось, что город перешел под контроль российских военных. Военный эксперт Борис Рожин сообщал о зачистке населенного пункта. По его данным, в центре Угледара появились флаги России.

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      Кристина Есикова
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