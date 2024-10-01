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03:21, 1 октября 2024Бывший СССР

Удар российского дрона по поезду со снабжением для атак ВСУ попал на видео

RusVesna: дрон ВС РФ ударил по составу, снабжавшему атаки ВСУ в Курской области

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Российские военные ударили дроном «Ланцет» по поезду, осуществлявшему снабжение для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео с моментом попадания в железнодорожный состав опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Сначала локомотив в Краснополье Сумской области был поражен "Ланцетом", из-за чего состав был обездвижен и позже добит», — уточняется в публикации.

Ранее Вооруженные силы России нанесли расчетом «Искандер-М» ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. Состав перевозил до 1300 тонн боеприпасов, что рассчитано на несколько недель стрельбы.

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      Марина Совина
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