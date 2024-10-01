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13:51, 1 октября 2024Россия

Украина запустила по российскому региону управляемую авиабомбу

Курский губернатор Смирнов сообщил об уничтожении средствами ПВО авиабомбы ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили по Курской области управляемую авиационную бомбу. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили боеприпас в приграничном районе области. Информацию о возможных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.

Около 13:10 в Курской области второй раз за день объявили ракетную опасность. Об отмене сигнала тревоги Смирнов сообщил примерно 20 минут спустя.

Ранее губернатор Курской области также отчитался об уничтожении над регионом украинского беспилотника самолетного типа. Подробностей о сбитом дроне Смирнов не привел.

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В начале августа Украина вторглась в Курскую область. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу и захватили контроль над несколькими населенными пунктами региона. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 30 сентября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 18 900 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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