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10:52, 1 октября 2024Экономика

В России приготовились к снижению выпуска вагонов

«Ъ»: выпуск вагонов в России упадет из-за проблем с движением и окупаемостью

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Выпуск вагонов в 2024 году вырастет относительно прошлого года, но в дальнейшем он серьезно упадет, так что в период до 2030 года некоторый рост будет возможен только при самой благоприятной конъюнктуре. Об этом со ссылкой на прогноз Rollingstock Agency (RSA) пишет «Коммерсантъ».

Агентство представило три сценария в зависимости от состояния железнодорожной сети в России и, соответственно, перевозочного процесса, а также востребованности основных товарных групп для перевозки.

Нейтральный сценарий предполагает, что качество движения на сети ОАО «РЖД» будет падать, а восстановить его удастся только к концу десятилетия. При негативном развитии событий оно резко упадет и в дальнейшем стабилизируется, а при позитивном — текущее качество сохранится, а после 2025 года можно будет наблюдать определенное улучшение.

Аналитики уверены в высоком спросе на российские удобрения при любом сценарии, хотя их продажу будут осложнять санкции. По углеводородам негативный сценарий предполагает снижение спроса и цен, ухудшение доступа к внешним рынкам и сокращение спроса. Нейтральный предусматривает сохранение текущего состояния, а позитивный — рост как спроса, так и цен. Аналогичные оценки даны по стройматериалам, зерну, металлам и лесу.

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В перспективе до 2030 года выпуск вагонов растет только в позитивном сценарии — на 6,3 процента по отношению к 2021-2023 годам в 2025-2027 годах. Нейтральный и негативный сценарий предполагают падение до девяти процентов в том же отношении.

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отметил, что инвестиционный спрос на продукцию сильно сжался, потому что дорогие вагоны не окупаются, а перевозчики берут минимум, необходимый для транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что РЖД намерено резко поднять тарифы на грузоперевозки в 2025 году, что, по подсчетам монополии, необходимо для финансирования минимально необходимой инвестиционной программы. При этом грузоотправители, выступающие против такого шага, указывают не только на рост платежей, но и на катастрофическое падение качества услуг и замедление движения.

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      Платон Щукин
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