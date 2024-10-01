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06:46, 1 октября 2024Мир

В бундестаге назвали второй срок Шольца нереалистичным

Депутат Котре: второй срок Шольца нереалистичен
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Второй срок канцлера Германии Олафа Шольца нереалистичен, его шансы на победы невелики, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По словам парламентария, об этом знает и сам Шольц. «Он видит это в результатах выборов в Восточной Германии и в падении рейтингов в опросах», — подчеркнул Котре. Разговоры нынешнего канцлера о желании остаться на посту депутат назвал попыткой «спасти то, что еще можно спасти».

Ранее The Financial Times сообщила, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), во главе которой стоит Шольц, задумалась об исключении его кандидатуры на национальных выборах в 2025 году из-за роста непопулярности политика.

7 сентября Шольц заявил, что уверен в победе на выборах в 2025 году. Политик также выразил уверенность в победе его партии социал-демократов.

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      Сергей Грехов
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