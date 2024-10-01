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14:24, 1 октября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о планах эвакуации ВСУ из Угледара

Кимаковский: ВСУ держатся за одну окраину Угледара

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) держатся за одну окраину в Угледаре и планируют эвакуацию. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Противник цепляется только за одну окраину — микрорайон с высотной застройкой. Там не то что планирует закрепляться, а, скажем так, планирует эвакуацию», — сообщил чиновник.

По его словам, флаги Российской Федерации реют над многими из зданий в самом городе, а подразделения ВС России продвигаются в сторону населенного пункта Богоявленка севернее Угледара.

Ранее Кимаковский рассказал, что подразделения ВСУ в Угледаре могут оказаться в котле, если не предпримут срочных действий. Он добавил, что единственный возможный путь эвакуации украинских войск станет непригодным ввиду грядущего ухудшения погодных условий.

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      Валентин Карант
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