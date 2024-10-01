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15:35, 1 октября 2024Силовые структуры

В ДНР заочно осудили воевавшего на стороне ВСУ наемника из Израиля

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Израиля к 10 годам колонии

Фото: Thomas Peter / Reuters

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 10 годам колонии строгого режима 47-летнего наемника из Израиля Дениса Десятника, который участвовал в боевых действиях против России на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Иностранца признали виновным по статье 359 («Наемничество») УК РФ.

По версии следствия, в период с марта 2022 года по июнь 2024 года Десятник воевал на стороне ВСУ. За это он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,9 миллиона рублей.

Ранее Верховный суд ДНР вынес заочный приговор наемнику из Финляндии Рику Ариме, воевавшему на стороне Киева.

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