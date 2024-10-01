Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 1 октября 2024Россия

Во дворе российского детсада воспитанники нашли шприцы с кровью и укололись

В детсаду в Ростове-на-Дону мальчики нашли во дворе шприцы с кровью и укололись

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В детском саду в Ростове-на-Дону два мальчика нашли во дворе шприцы с кровью и укололись ими. Об этом сообщила мать пострадавших дошкольников в беседе с российским изданием DonDay.

Она отметила, что все произошло 24 сентября на детской площадке у дома 70А на улице Металлургической. Жительница Ростова узнала от воспитательницы, что ее сыновья играли со шприцами и тыкали ими друг в друга. Сотрудница, заметив это, отобрала у детсадовцев опасные игрушки и выкинула их в мусорный контейнер.

На следующий день женщина отвела детей в больницу, где у них взяли анализы на гепатиты В, С, сифилис и антитела на ВИЧ-инфекцию. Россиянке пояснили, что для точного анализа эти процедуры придется проводить несовершеннолетним каждые полтора месяца.

Мать подчеркнула, что ежедневно «находится в диком страхе за своих детей».

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ воспитательница детского сада ударила девочку тарелкой по лицу за отказ есть.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ поддержали переговоры с Россией

      На Украине оценили российских командиров

      В Киеве заявили о желании Запада деэскалировать конфликт на Украине

      Приехавшие спасать застрявшего в гараже россиянина полицейские нашли там нарколабораторию

      После обысков в администрации российского города задержали мэра

      На Украине рассказали о продвижении ВС России к Осколу

      Девушка футболиста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

      На Западе заявили о смирении Украины перед признанием потери территорий

      51-летняя Хайди Клум ответила на критику ее откровенных нарядов

      Путин заявил о заметном росте торговли России с ключевым партнером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше