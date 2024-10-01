В Израиле прокомментировали возможность превентивного удара по Ирану

ABC News: Израиль не собирается наносить превентивный удар по Ирану

Армия обороны Израиля не собирается наносить превентивный удар по территории Ирана, который в скором времени собирается начать ракетную атаку с использованием баллистических ракет по израильской территории. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает телеканал ABC News.

«США и Израиль задействовали все средства для обороны страны, и Израиль безусловно примет ответные меры, если это произойдет», — говорится в публикации. Отмечается, что по подсчетам военных специалистов Израиля и США запущенным из Ирана ракетам потребуется до 15 минут, чтобы достичь цели.

Ранее представители разведки США сообщили, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами по Израилю в качестве ответа на операцию израильских военных против исламской шиитской организации «Хезболла» в Ливане.