Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 1 октября 2024Мир

В Израиле прокомментировали возможность превентивного удара по Ирану

ABC News: Израиль не собирается наносить превентивный удар по Ирану

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля не собирается наносить превентивный удар по территории Ирана, который в скором времени собирается начать ракетную атаку с использованием баллистических ракет по израильской территории. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает телеканал ABC News.

«США и Израиль задействовали все средства для обороны страны, и Израиль безусловно примет ответные меры, если это произойдет», — говорится в публикации. Отмечается, что по подсчетам военных специалистов Израиля и США запущенным из Ирана ракетам потребуется до 15 минут, чтобы достичь цели.

Ранее представители разведки США сообщили, что Иран готовится нанести удар баллистическими ракетами по Израилю в качестве ответа на операцию израильских военных против исламской шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Иран запустил ракеты в сторону Израиля

      Илон Маск предсказал окончательный переход на электрокары

      Врач предупредила о неочевидной опасности запоров

      Windows 11 установили на старые ПК

      Дубль 19-летнего Пиняева принес «Локомотиву» победу в Кубке России

      Российские бегуны помогут онкобольным детям

      Россиянин купил лотерейный билет за 1400 рублей и выиграл миллионы

      В работе Telegram произошел сбой

      Иран назвал причину крупнейшего ракетного удара по Израилю

      Популярный блогер пожаловался на цены в супермаркете одной европейской страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше